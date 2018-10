Yellowstone: neue Quelle entstanden 0

Vor wenigen Wochen entstand in der Yellowstone Caldera eine neue heiße Quelle. Diese bildete sich direkt unter einem Steg im Upper Geyser Basin, in Sichtweite des Old Faithful Geyser. Kurz davor sprang die Ear Spring, was äußerst selten vorkommt.

Ein besonderes Phänomen manifestierte sich auch im Norris Geyser Basin: dort sprang der Steamboat-Geyser dieses Jahr bisher 17 Mal. Steamboat ist der mächtigste Geysir der Welt und zwischen seinen Sprüngen liegen Monate, oder sogar Jahre. Trotzdem gehen die Vulkanologen davon aus, dass es nur zu lokalen Änderungen im Hydrothermalsystem des Supervulkans gekommen ist. Einen steigende vulkanische Aktivität sehen sie nicht.