Rekordtemperatur im Südpazifik

Pazifischer Ozean mit höchster Wassertemperatur seit 600 Jahren

Korallen sind wertvolle Klimaarchive, ähnlich wie Bäume, und zeigen beeindruckende Daten über die Klimaentwicklung im Südwestpazifik. Eine Studie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), veröffentlicht im Fachjournal „Science Advances“, hat enthüllt, dass das Meer nahe den Fidschi-Inseln in den letzten 600 Jahren nie so warm war wie heute. Diese Erkenntnis basiert auf der Analyse der riffbildenden Honigwabenkoralle (Diploastrea heliopora), die sehr alt werden kann und pro Jahr etwa drei bis sechs Millimeter wächst. In ihrem Skelett sind die Klimaveränderungen vergangener Jahrhunderte gespeichert.

Die Forscher untersuchten einen etwa zwei Meter langen Bohrkern einer solchen Koralle, insbesondere das Verhältnis von Strontium zu Kalzium, um die historischen Meerestemperaturen zu rekonstruieren. Das Alter der Korallenschichten wurde durch die Uran-Thorium-Datierung bestimmt, eine Methode, bei der der Zerfall von Uran-Isotopen zu Thorium genutzt wird, um das Alter zu ermitteln.

Die Untersuchung ergab, dass das Jahr 2022 das wärmste in der Region seit 1370 war. Dies unterstreicht die beispiellose Erwärmung des westlichen Pazifiks. Der südwestliche Pazifik spielt eine zentrale Rolle in der Regulierung globaler Klimamuster, einschließlich des El Niño-Southern Oscillation, einem wichtigen Wetterphänomen im tropischen Pazifik.

Die Forscher warnen, dass, basierend auf aktuellen Klimasimulationen, die Region im 21. Jahrhundert entweder vermehrt von Trockenheit oder von Starkregen betroffen sein könnte. Ohne Gegenmaßnahmen drohen erhebliche negative Auswirkungen für die Bewohner der gefährdeten pazifischen Inseln und deren Ökosysteme. (Quelle dpa)