Die antiken Steine von Aspendos

Das Römische Theater von Aspendos in der Türkei

Aspendos ist ein Wunder der Antike und eines der am besten erhaltenen Amphitheater der Welt. Obwohl es im 2. Jahrhundert n. Chr. von Römern erbaut wurde, liegt es fernab der italienischen Hauptstadt, ja, nicht einmal in Italien. Es findet sich in der Türkei, genauer, 40 Kilometer östlich von Antalya und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel von Touristen.

Die Arena bietet Platz für etwa 15.000 Zuschauer und wird auch heute noch für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Ballettaufführungen genutzt. Obwohl das Römische Theater die bekannteste Attraktion von Aspendos ist, gibt es hier noch mehr zu sehen:

Agora von Aspendos: Die Agora, das zentrale Marktplatz und Handelszentrum der Stadt, ist ein weiteres bedeutendes archäologisches Überbleibsel in Aspendos. Hier fanden in der Antike Handel, Versammlungen und soziale Aktivitäten statt. Aquädukt: Aspendos verfügte über ein beeindruckendes Aquädukt, das Wasser aus den Bergen in die Stadt brachte. Ein Teil dieses Aquädukts ist bis heute erhalten und zeugt von der fortschrittlichen Ingenieurskunst der Römer. Nymphaeum: Das Nymphaeum von Aspendos ist ein Monument, das den Nymphen, den Wassernymphen der antiken Mythologie, gewidmet ist. Es handelt sich um einen Brunnen oder eine Quellfassade, die oft reich verziert ist. Historischer Hintergrund: Aspendos war eine wichtige Stadt in der Antike, die von verschiedenen Zivilisationen, darunter die Perser, Griechen, Römer und Byzantiner, beeinflusst wurde. Die Stadt hatte eine strategisch günstige Lage an einer Handelsroute und war auch für ihre Pferdezucht bekannt. Museum: In der Nähe von Aspendos gibt es ein Archäologisches Museum, das Funde aus der Region zeigt, darunter Skulpturen, Inschriften und Keramik.

Aspendos ist heute ein faszinierendes Ausflugsziel für Geschichtsinteressierte und Archäologieliebhaber, die die gut erhaltenen antiken Ruinen und das imposante Theater erkunden möchten.

Ich besuchte Aspendos zusammen mit meiner Familie in den Osterferien 2023. In meiner Mediathek Streaming Planet findet ihr eine Video über unserer Reise, in der mein Sohn Leroy die Hauptrolle spielt.